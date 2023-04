Oficina para discussão de resultados do Previne Brasil (Foto: Wesley Morau)

Nos dias 11 e 12 de abril, ocorreram as oficinas “Previne Brasil” com os enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Universidade Federal da Bahia (UFSB). O Previne Brasil consiste em um novo modelo de financiamento da Rede de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outras determinações.

Os encontros foram uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e do Apoio Institucional, com o objetivo de discutir os resultados atingidos e capacitar os profissionais para o aprimoramento de estratégias no alcance das metas dos indicadores de saúde, consequentemente melhorando a qualidade do serviço prestado. As oficinas foram ministradas por Vicente Rocha, coordenador do Sistema de Informação da Atenção Básica.

Oficina para discussão de resultados do Previne Brasil (Fotos: Wesley Morau)

O Núcleo de Educação Permanente e o Apoio Institucional são estratégias que buscam qualificar o processo de trabalho das equipes de saúde, de modo a favorecer a integralidade e a efetivação dos atributos da Atenção Primária à Saúde. Nesse sentido, visa potencializar o desenvolvimento de competências de gestão e de cuidado na Atenção Básica, na medida em que aumenta as alternativas para o enfrentamento dos desafios vivenciados pelos trabalhadores em seu cotidiano.

O post Oficinas com enfermeiros das UBS de Teixeira de Freitas discutem resultados do ‘Previne Brasil’ apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.