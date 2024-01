Oh, Milei! Estende as asas sobre nós (por Roberto Caminha Filho)

O Presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, mostrou como é que se faz com uma cambada de aproveitadores que, há décadas, derrubam a sua adorável terrinha.

O Machíssimo e Invejado Presidente Milei, tirou do bolso do colete o DNU- Decreto de Necessidade e Urgência, remédio previsto para a doença que acaba com a deliciosa Argentina e é para ser usado quando a coisa africaniza. Há um outro país da América do Sul, e vizinho, que está precisando desse choque super-hiper-mega-liberal. Esse país tem um Supremo comunista e se orgulha disso. A China é um país chamado de comunista que usa e abusa das mais duras práticas liberais. Perguntem de quem negocia com os chineses. Eles são cultos, nacionalistas e muito duros nas negociações. São zero de besteiras e tratam de tirar todo o proveito que podem dos seus parceiros. São craques nos negócios com bobos e corruptos.

Liberalismo Econômico para todos:

É uma filosofia cuja característica é a defesa das liberdades e iniciativas individuais do cidadão, deixando o poder do Estado bastante limitado às suas reais funções sociais, entregando o mercado para aqueles que sabem agir e desenvolver as sociedades em que ele é praticado. Essas sociedades são bem mais desenvolvidas do que aquelas onde se vive entre o socialismo e o comunismo.

O Liberalismo é praticado nos Estados Unidos e ninguém vê americano fugindo para Cuba. O Liberalismo é praticado na Coréia do Sul e não há casos de escapadas para a Coréia do Norte. O caso das fugas, também não é visto por franceses, italianos e suíços, fugindo para a Albânia. Aqui, na América do Sul, os países onde o liberalismo estava se implantando, estavam sendo invadidos pelos venezuelanos, colombianos e peruanos, adoradores do socialismo e do comunismo.

O argentino, povo macho e briguento, resolveu votar na proposta liberal e elegeu a Javier Milei, que mexeu com todos os carcomidos alicerces da vida política dos Hermanos.

O Decretão, com 360 medidas, mexe com contratos de trabalho, voos domésticos, planos de saúde, empresas estatais, aluguéis, exportação de carne e demonstra a vontade de uma privatização em massa.

Vamos ver como seria no Brasil. A Petrobras é essa bola toda que diz ser? Disputaria mercado com a Exxon, Castrol, Shell e outras, em igualdade de condições. O nosso agro é forte? Demostraria com a abertura de mercado para americanos, franceses, italianos, australianos e orientais. Esses povos também poderiam comprar terras brasileiras. A LATAM, GOL E AZUL são as danadas do ar? Iriam enfrentar a QATAR, SINGAPORE, EMIRATES, a AIR FRANCE, e também, aquelas companhias que cobram as passagens, na entrada do avião, aqui dentro do Brasil, em linhas regionais. Os nossos trabalhadores fariam contratos de experiência por oito meses, podendo ser dispensados a qualquer momento e sem indenizações milionárias. É claro que o emprego iria sair de uma total queda para um crescimento vertiginoso. Isso aconteceu em todo o mundo capitalista. Só ficaria o bom. O esperto, os vigários do partido que está no governo, o encostado contumaz e outros malasartes, ficariam a ver caravelas.

A queixa dos mal acostumados é grande, mas a juventude, ávida por trabalho, já começa a ir para as ruas em aprovação às medidas liberais do Presidente Milei.

O Bolsonaro aprenderá a ser macho como o Milei?

Os governadores de São Paulo e Minas Gerais bem que poderiam brincar com essas medidas, dentro dos seus Estados e em harmonia com as brechas da nossa ultrajada Constituição Cidadã.

Roberto Caminha Filho, economista, liberal, está esperando o Presidente Milei fechar o Banco Central argentino, como prometeu.