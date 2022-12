Oito espumantes para entrar 2023 atraindo riqueza

O Ano-Novo está chegando! Para entrar em 2023 no melhor clima, é hora de colocar o espumante para gelar e esperar a contagem regressiva para estourar a garrafa nos primeiros segundos do ano que vai começar.

Por causa da cor dourada e da efervescência da bebida, o espumante é item obrigatório em festas da nobreza desde o século XVI, época da criação.

Os primeiros vinhos espumantes vieram da Inglaterra, mas demoraram mais de 200 anos para serem aperfeiçoados. Contudo, o famoso champagne foi criado no nordeste da França, na região que dá nome à bebida.

Inclusive, apenas os espumantes produzidos nessa região específica da França podem ser rotulados como champagne, todos os outros são chamados de espumante, frizante ou brut.

Mais caro que o vinho tradicional, o espumante e, principalmente o champagne, passaram a simbolizar ascensão social e status depois da Revolução Industrial. Por isso, a tradição de bebê-lo nas comemorações para receber o novo ano com o pé direito, chamando riqueza.

Agora que você sabe mais sobre a tradicional bebida do Réveillon, que tal escolher uma para entrar em 2023? O Metrópoles selecionou os melhores espumantes do mercado, desde individuais até kits com taças, com os preços mais atrativos para você aproveitar. Confira!

