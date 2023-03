Ônibus com filhos de Carlinhos Brown e Saulo se envolve em acidente

Brasil

Ônibus levava integrantes da banda Filhos da Bahia, composta pelos filhos de Saulo, Carlinhos Brown, Reinaldo e Tonho Matéria Bahia Notícias

06/03/2023 9:32, atualizado 06/03/2023 9:32

Reprodução/Redes Sociais

O ônibus que levava a banda Filhos da Bahia – composta pelos filhos de Saulo, Carlinhos Brown, Reinaldo e Tonho Matéria – sofreu um acidente de ônibus durante uma viagem para Porto Seguro.

O veículo foi atingido por um carro quando se dirigia para o distrito de Trancoso.

BahiaAcidente de trânsito

