Ônibus com time de futebol perde o controle e cai de ponte deixando mortos

Quatro pessoas morreram e ao menos 28 pessoas ficaram feridas após um ônibus cair de uma ponte na madrugada desta segunda-feira (30), na BR-116, em Além Paraíba, Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo estava com um time de futebol, mas o nome ainda não foi divulgado. O ônibus saiu de Ubaporanga (MG) para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O impacto do acidente foi tão forte, que o veículo parou de cabeça para baixo em um riacho. Segundo o g1, a causa do acidente ainda não foi revelada, nem como ocorreu.

Dentro do veículo havia motorista, comissão técnica e jogadores. Até o momento, quatro pessoas morreram e foram retiradas das ferragens. Já as outras 23 vítimas, foram levadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras 5 que também estavam no ônibus, para a Casa de Caridade Leopoldinense.