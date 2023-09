ONS aponta falha em usinas eólicas e solares como fatores responsáveis por apagão nacional

Uma falha registrada em sistemas de usinas eólicas e solares da Linha de Transmissão Quixadá-Fortaleza II, no Ceará, é apontada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) como a principal causa do apagão nacional ocorrido em 15 de agosto. De acordo com a minuta do relatório de análise de perturbação (RAP), onde consta a informação da falha de funcionamento, os equipamentos deveriam compensar automaticamente a queda de tensão decorrente da abertura da linha de transmissão. No entanto, a “análise da perturbação permitiu constatar que o desempenho dos controles em campo, de usinas eólicas e solares, em especial no que tange à capacidade de suporte dinâmico de potência reativa, foi muito aquém dos modelos matemáticos fornecidos pelos agentes e representados na base de dados oficial”, diz um trecho do relatório. O apagão nacional atingiu Estados de todas as regiões do Brasil. Na época, o problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo ONS. Houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil MW de carga em Estados do Norte e Nordeste e também afetou o Sudeste, informou o ministério em conjunto com o ONS. Estados do Centro-Oeste e Sul também foram afetados pelo apagão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.

