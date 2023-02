Operação Carnaval da PRF vai coibir embriaguez ao volante e uso de celular; confira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais a partir desta sexta-feira, 17. A ação, que ocorrerá até a próxima quarta-feira, 22, tem por objetivo reforçar a segurança nos deslocamentos dos motoristas. Para isso, a corporação vai aumentar as rondas ostensivas e o policiamento em locais estratégicos, em especial nos trechos mais movimentados e nos considerados críticos, onde há altos índices de acidentes ou elevado número de infrações de trânsito. Entre as principais ações previstas na prevenção de acidentes durante a operação estão o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças e uso de telefone celular. Além disso, estão previstas também atividades de educação para o trânsito, nas quais serão trabalhadas a educação e conscientização dos usuários das rodovias de forma transversal em todas as ações.De acordo com a PRF, com o retorno das festividades, após serem suspensas nos anos anteriores devido a pandemia da Covid-19, a expectativa é de número recorde, tanto de pessoas como de veículos em circulação nas rodovias. A corporação alertou os motoristas para dirigirem com atenção redobrada. “Os motoristas devem dirigir de forma moderada, realizar a revisão preventiva do automóvel antes da viagem, programar pausas para descanso, procurar se informar sobre o estado de conservação das estradas e também as condições do tempo por onde vai passar”, informou.

Leia também

Ex-Twister relembra problema com drogas e diz que empresário proibia namoro: ‘Só podia garotas de programa’



Mortes no Brasil aumentam 18% e nascimentos caem em 2021, aponta IBGE