Suspeita de bomba em região nobre de Brasília é confirmada como alarme falso

Na tarde desta quinta-feira, 29, uma suspeita de bomba em uma quadra comercial do Sudoeste, região nobre de Brasília, mobilizou o Esquadrão Antibombas e o Corpo de Bombeiros. Uma mala abandonada foi encontrada no térreo de um prédio da quadra 302, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal. Com a possibilidade de conter explosivos, as equipes de segurança evacuaram o local e isolaram a região. Com a ajuda de câmera de segurança, um suspeito foi identificado e detido. Segundo depoimento, a mala foi esquecida de “forma inocente”. Ele dirigia-se a uma academia de alto padrão no bairro para dar aula e sentiu-se envergonhado de entrar com a mala. Posteriormente, o sujeito seguiria para uma viagem ao Rio de Janeiro e preferiu deixar o objeto no local. As informações foram confirmadas pela PM, que conseguiu descartar a possibilidade de bomba. Contudo, o homem foi levado para a delegacia por estar portando uma “pequena quantidade de material entorpecente”. Na semana anterior, uma bomba havia sido deixada na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central. Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente ao longo da manhã para desativar o explosivo.

