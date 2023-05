Operação conjunta apreende armas em Nova Viçosa

Um homem e uma adolescente foram identificados e estão sendo procurados.

Uma submetralhadora de fabricação caseira, uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38 foram apreendidos no distrito de Argolo, na quarta-feira (3), durante operação conjunta da Delegacia Territorial (DT) de Nova Viçosa com uma equipe do PETO da 89ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

As armas estavam com um homem e uma adolescente, que já foram identificados e estão sendo procurados. Os policiais diligenciavam na Rua Minas Gerais, quando avistaram a dupla. O suspeito fugiu para uma região de matagal, enquanto a adolescente abandonou uma mochila em via pública e entrou numa residência.

“Várias incursões foram realizadas na tentativa de localizar a dupla. A submetralhadora estava dentro da mochila dispensada pela adolescente e as outras armas foram localizadas em um matagal”, explicou o titular da DT/Nova Viçosa, delegado Rui Pinheiro de Sousa.

“Durante a fuga, o suspeito atirou contra os policiais, houve confronto, mas felizmente ninguém ficou ferido”, acrescentou o delegado. As armas apreendidas foram encaminhadas à perícia e serão submetidas ao Ibis (Sistema de Identificação Balística), para verificar se alguma delas foi usada em homicídios ocorridos naquela região.

Ascom-PC