Operação entre forças de segurança cumprem mandados em Alcobaça, dois tombaram durante ação

Nesta terça-feira (14) de fevereiro, uma ação conjunta das Policias Civil e Militar, decorrentes da elevação do numero de homicídios ocorridos no inicio do ano de 2023, foram dados cumprimentos a Mandados de Busca e Apreensão bem como Mandados de Prisão Preventiva de autores de homicídios.

As investigações apontam que os homicídios, em sua maioria, estão relacionados ao crime de trafico de drogas (disputa por território).

Na operação foram empregados 52 (cinquenta e dois) policiais, entre eles civis e militares da 8ª Coorpin, DT de Alcobaça, 88ª CIPM, CIPE.MA, CIPPA, CIPRV-ITABUNA.

Os mandados foram cumpridos nos bairros da Bujia e Cais do Porto.

No confronto, duas pessoas, que possuíam mandados de prisão, resistiram a prisão e foram a óbito, após receberem o devido socorro.

Foram apreendidos: 01 submetralhadora calibre 380; 01 (uma) arma de fogo, tipo Revolver, calibre .38; Moto Honda Pop 100, drogas ( maconha).

O material apreendido foi apresentado na DT de Alcobaça para prosseguimento nas ações de Policia Judiciaria.

Fonte : DPC Valéria F. Chaves