Operação Lobo de Wall Street: rapper foragido é preso na República Tcheca

Investigado no âmbito da Operação Lobo de Wall Street, o rapper angolano Daniel António João, mais conhecido como Pluto, foi preso, nesta semana, na República Tcheca. A coluna Na Mira apurou que ele havia fugido pela Áustria — onde estava escondido desde o início da força-tarefa que desarticulou um esquema de fraude contra brasileiros no mercado de investimentos —, mas se entregou às autoridades tchecas.

O artista era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e, agora, aguarda o andamento do processo de extradição. O caso, revelado pelo Metrópoles, repercutiu em portais de notícias da República Tcheca.

Lobo de Wall Street: na mira da Interpol, rapper internacional participou de golpe milionário

Ao descobrirem ser vítimas do esquema — que, segundo as investigações da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), tinha Daniel João como braço direito do líder, o tcheco David Soukup, preso na Alemanha quando tentava fugir –, investidores que sofreram prejuízos por causa dos golpistas invadiram escritórios da empresa dos investigados, em Lisboa, e saquearam diversos itens.

Famoso na Europa e em países do continente africano como um rapper de sucesso, além de ter participado de um reality show assistido por milhões de pessoas semelhante ao Big Brother, Daniel João, era sócio da empresa Pineal Marketing, alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que desmantelou uma organização criminosa transnacional com sede em Portugal.

Ação internacionalO grupo aplicava golpes no Brasil e se inspirava no filme O Lobo de Wall Street para ludibriar as vítimas. Na madrugada de 7 de março, em Lisboa, as equipes policiais cumpriram, cinco mandados de prisão preventiva, com bloqueio de contas bancárias, sequestro de criptoativos e derrubada de sites.