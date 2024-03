Opositora de Maduro indica substituta para disputar eleições

Impedida pela Justiça venezuelana, María Corina anunciou que Corina Yoris concorrerá contra o atual líder venezuelano

Marina Corina (à esq.) anunciou que Corina Yoris (à dir.) irá disputar as eleições contra Maduro Reprodução/X

PODER360 23.mar.2024 (sábado) – 9h10



María Corina Machado, ex-deputada da Venezuela e principal adversária política de Nicólas Maduro, indicou na 6ª feira (22.mar.2024) a professora e filósofa Corina Yoris como sua substituta para disputa presidencial de 28 de julho.

Corina está impedida pela Justiça venezuelana de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos, o que, na prática, inviabiliza sua candidatura à Presidência. Para o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela –que é alinhado ao chavismo, movimento político de Maduro–, ela teria participado de uma “trama de corrupção”.

“Sinto-me neste momento não apenas orgulhosa, mas tremendamente comprometida com o povo, com a cidadania, com María Corina, com este ato de confiança de depositar em mim esse desafio que ela tem”, declarou Yoris durante o anúncio na 6ª feira (22.mar).

Corina Yoris-Villasana, de 79 anos, é licenciada em filosofia e letras, doutora em história e professora da Ucab (Universidade Católica Andrés Bello). Recentemente, foi indicada para Academia Venezuelana da Língua.

A confirmação da candidatura de Yoris foi feita no limite do prazo de registro, que é até 25 de março.

Maduro oficializou sua candidatura em 16 de março.

ACORDO POR ELEIÇÃO Em outubro de 2023, a Venezuela selou um acordo com a oposição após mediação de Brasil, Estados Unidos, México, Holanda, Rússia e Colômbia. A tratativa definiu parâmetros para as eleições presidenciais no país vizinho. Entre os itens, por exemplo, estão o convite a outros países para observar o pleito, atualizar dos registros eleitorais e liberdade de imprensa.

NICOLÁS MADURO O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 61 anos, comanda um regime autocrático e sem garantias de liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que considera “crimes políticos”.

Há também restrições descritas em relatórios da OEA (sobre a “nomeação ilegítima” do Conselho Nacional Eleitoral por uma Assembleia Nacional ilegítima) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (de outubro de 2022, de novembro de 2022 e de março de 2023).