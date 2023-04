Os argumentos do governo e de bolsonaristas após as novas imagens

Governistas e bolsonaristas apresentam seus argumentos sobre as novas imagens das invasões do 8 de janeiro. Cada um tenta, à sua maneira, tirar a credibilidade dos adversários e levantar hipóteses.

Aliados de Lula ressaltam que militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que aparecem nas filmagens haviam sido seguranças de Bolsonaro. Seriam, dessa forma, simpáticos à invasão.

Já bolsonaristas no Congresso apontam a presença de um suposto fotógrafo profissional na invasão ao gabinete de Lula. Dessa forma, tentam argumentar que o ataque havia sido premeditado pela esquerda.

Esses argumentos servem de combustível para a CPMI do 8 de janeiro. A previsão, segundo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é que ela seja instalada nesta quarta-feira (26/4).

O sigilo das imagens internas do Planalto foi derrubado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A medida foi tomada após a divulgação, pela CNN, de imagens do então ministro do GSI, Gonçalves Dias, dentro do prédio no dia da invasão. Mais de 200 horas de gravação foram liberadas pelo GSI.