Os Quebradeiras: depois de dominar 2023 com música e dança, o grupo prepara o palco para 2024

São Paulo, 02 de janeiro de 2024 – O ano de 2023 foi definitivamente um marco na trajetória d’Os Quebradeiras, o quarteto formado por Gustavinho, Zelé, RK e LC. Vindo de Niterói, Rio de Janeiro, esses jovens artistas continuaram a construir seu legado após um bem sucedido 2022, com sucessos que conquistaram o coração do público e a atenção global.

Desde “Na Rebolada”, que se tornou um dos maiores hits virais de 2022 com impressionantes 1,5 milhões de vídeos no TikTok e mais de 32 milhões de streams no Spotify, até a escolha de “Pagodão do Birimbola (Tchubirabirom)” pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar como música de comemoração de seus gols, Os Quebradeiras têm demonstrado seu inegável talento e carisma. A faixa, que alavancou o grupo para uma audiência global, agora ostenta mais de 48 milhões de plays no Spotify.

O ano foi marcado por colaborações significativas e lançamentos impactantes. Os Quebradeiras uniram forças com nomes influentes da música brasileira como DJ Zullu, Ariel B, Burque, Gabily e Tchakabum, ampliando seu alcance e mostrando a versatilidade do grupo. Além disso, a faixa “Olha o Barulhinho da Kenner”, escrita exclusivamente para uma campanha das sandálias Kenner, se destacou com uma dança viral, refletindo a habilidade do grupo em criar tendências nas redes sociais.

No TikTok, as danças dos Quebradeiras se tornaram um verdadeiro fenômeno. Cada música lançada pelo grupo é rapidamente seguida por uma nova “dancinha” que toma conta da plataforma, viralizando e contribuindo significativamente para o sucesso de suas músicas. Essa habilidade de engajar o público nas redes sociais tem sido um componente chave no impressionante crescimento do grupo.

Celebridades como Neymar, Vini JR, Anitta, Ludmilla, L7NNON e Virgínia não apenas reproduziram as coreografias do grupo, mas também ajudaram a impulsionar suas visualizações no TikTok para além de 1 bilhão. O ano passado também marcou um grande passo na carreira do grupo com a assinatura de contrato com a gravadora Mousik, ampliando ainda mais seu alcance e potencial.

Em 2023, os hits continuaram com “Toma Toma (Dança da Mãozinha)”, uma colaboração com DJ Zullu e Tchakabum no Carnaval, seguida por “Picada da Abelha (Haja Amor)”. Eles ainda repetiram a fórmula de sucesso com DJ Zullu no single “Faz O Teu Nome”, que inclui um sample de “Lonely” de Akon, alcançando mais de 23 milhões de plays no Spotify.

Os integrantes do grupo expressaram sua gratidão e empolgação: “2023 foi muito especial pra gente, foram muitas parcerias de sucesso, singles com muito sucesso, graças a Deus! Nossa carreira começou a pouco tempo e já conquistamos tanto, estamos muito felizes com tudo que aconteceu no ano passado, especialmente com o sucesso de ‘Faz o teu nome'”, disseram. Eles também revelaram grandes planos para este ano: “Estamos muito empolgados com 2024, já temos muitas novidades sendo preparadas, muitos feats que a galera vai pirar. E vamos seguir fazendo mais e mais shows, a conexão ao vivo com o público é uma das partes que a gente mais gosta nesse trampo. Estamos gratos por 2023, mas vocês mal podem esperar o que estamos preparando para 2024!!”

Com um ano tão marcante e uma promessa de mais novidades e colaborações para o novo ano, Os Quebradeiras não são apenas artistas em ascensão, mas seguem se estabelecendo firmemente como uma força poderosa na indústria musical brasileira.

