Ozempic pode causar efeito rebote? Endocrinologista esclarece

Em um mundo em que a obesidade surge como uma pandemia, é natural que boa parte da população recorra a estratégias e atalhos para perder os quilinhos extras. No entanto, o desafio de perder peso de maneira saudável não é tão simples assim. Afinal, a questão precisa ser tratada de maneira cautelosa.

No que diz respeito a emagrecimento, uma medicação que tem ganhado popularidade nos últimos anos é o Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida. Essa medicação injetável tem como finalidade o tratamento da diabetes, já que promove controle da glicemia. Porém, é comum ver pessoas recorrendo a ela indiscriminadamente para reduzir medidas.

O Ozempic é uma medicação injetável criada para tratar a diabetes, mas usada por muitos para emagrecerEm conversa com o Metrópoles, o endocrinologista Fernando Martins responde em quais casos essa medicação trará prejuízos.

De acordo com o especialista, o primeiro passo é avaliar a causa que levou o indivíduo ao ganho de peso, como alta ingestão calórica, compulsão alimentar e falta de atividade física. Além disso, é necessário avaliar a idade e o sexo da pessoa, fatores que também influenciam a composição corporal e a escolha do tratamento mais adequado.

Fernando afirma que a medicação citada leva a supressão do apetite, podendo ser efetiva na perda de peso. Isso ocorre, porém, quando bem orientada e com as doses devidamente adequadas, já que ela também gera efeitos colaterais como náuseas, dor de estômago, refluxo e prisão de ventre. “Utilizada de forma adequada, a medicação promove, em dose plena, cerca de 15% de perda de peso”, diz o médico.

É necessário também considerar os prós e os contras da medicação, levando em consideração o histórico do paciente. Assim, o especialista consegue fazer uma boa prescrição.

Afinal, o Ozempic pode causar efeito rebote?Com o uso indiscriminado, sem acompanhamento e com doses erradas, o reganho de peso se torna esperado após o fim do tratamento com Ozempic. Em razão da obesidade ser uma doença crônica, apenas o médico saberá o tempo correto de uso da medicação para evitar o reganho de gordura depois.

Ou seja, um dos riscos do remédio à saúde é, de fato, o efeito rebote, quando, ao deixar de usá-lo, o indivíduo engorda mais do que os quilos perdidos durante o período de aplicação.

Vale lembrar que, em relação à parte nutricional, para emagrecer, apenas reduzir a ingestão calórica, seja qual for o caso, com ou sem medicamento, não irá ajudar. É preciso fazer a adequação do cardápio, preservando nutrientes e substâncias necessárias. Dessa forma, o paciente consegue perder peso de forma saudável e não se desnutrindo.

Parar de se alimentar pode ser uma bomba relógio, já que a tendência é que a massa muscular seja perdida e o metabolismo sofra desaceleração.

Por isso, não faça nada por indicação de amigos. Procure um profissional competente para te orientar.