Natal Solidário: Secretaria de Saúde presenteia crianças de comunidade teixeirense; veja fotos

Fim de ano inspira reflexões sobre o período que passou, novas resoluções para o ano que se aproxima, e, principalmente, ações que buscam trazer alegria ao próximo. No segundo ano do projeto Natal Solidário, a Secretaria de Saúde esteve presente na comunidade Padre Apparecido na última quinta-feira (28).

Durante a ocasião, houve a entrega de brinquedos para as crianças da comunidade. A iniciativa se inicia no começo de dezembro, no qual há a coleta de presentes pelos funcionários da pasta, para então ocorrer a entrega destes em diversas regiões do município, principalmente aquelas de maior vulnerabilidade.

“Meu filho ficou ansioso para que eu abrisse o papel de presente e ficou muito feliz de ver que ganhou um carrinho para brincar”, disse Simone Santiago Aguilar, moradora da Padre Apparecido. “Essa ação da Prefeitura é maravilhosa, pois passamos essas datas comemorativas sem poder fazer um agrado aos nossos filhos. É maravilhoso ver a assistência que a Secretaria de Saúde pôde trazer para nós”.

