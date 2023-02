Atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Castelinho (Foto; Wesley Morau)

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teixeira de Freitas permanecem atuando com um atendimento de qualidade em prol da saúde e qualidade de vida dos teixeirenses, dentre eles o Carlos Alberto Santana, que passou pelo procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio (sendo este um músculo cardíaco, tido como uma das camadas da “parede” do coração) no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, popularmente conhecido como Regional.

Atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Castelinho (Foto; Wesley Morau)

A cirurgia foi um sucesso: o médico responsável relatou à esposa de Carlos, Benedita, que houve a desobstrução completa de artérias que encaminham o fluxo sanguíneo ao coração. Logo, o casal compareceu a UBS do Residencial Castelinho para a retirada de pontos e retirada de material como a gaze para o tratamento pós-operatório. “Estou me sentindo bem melhor e o atendimento foi essencial para isso. O pessoal sempre me trata bem quando venho aqui”, relatou o paciente.

Atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Castelinho (Fotos; Wesley Morau)

No momento, 40 UBS do município já contam com médicos de plantão. Clique aqui e conheça o profissional do posto de saúde mais próximo da sua residência.

Atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Castelinho (Foto; Wesley Morau)

O post Paciente que passou por cirurgia no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas relata sobre atendimento em posto de saúde no pós-operatório apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.