Paciente relata atuação de profissionais no CTO de Teixeira de Freitas

Atendimento no CTO de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

Referência na área de Traumato-Ortopedia, o Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) de Teixeira de Freitas recebeu uma série de implementações por parte da administração pública atual, dentre elas uma reforma na estrutura física da unidade, aquisição de raio-x digital com telelaudo e a realização de especialidades inéditas na região, como a cirurgia de mãos.

Atendimento no CTO de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)



No entanto, a excelência na execução das mais de 1200 sessões mensais de fisioterapia, por exemplo, não seria possível sem uma equipe profissional altamente preparada e focada no atendimento humanizado. Adailton Rodrigues se recupera no CTO após uma cirurgia no quadril e não poupou elogios: “são pessoas padrão e que trabalham com carinho, amor, dignidade e muito respeito. A saúde de Teixeira é a camisa do Pelé, é a 10”.

