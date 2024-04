Pagamentos de emendas serão feitos até 30 de junho, diz Padilha

Ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais afirmou que o governo está cumprindo cronograma de pagamentos

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (foto) garantiu que o governo vai cumprir o cronograma de pagamento de emendas em entrevista à “GloboNews” nesta 5ª feira (25.abr.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

PODER360 25.abr.2024 (quinta-feira) – 18h15



O ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta 5ª feira (25.abr.2024) que o governo está cumprindo o cronograma de pagamento das emendas, e que serão pagas até 30 de junho. A declaração foi dada em entrevista à GloboNews.

“O cronograma, o governo está cumprindo. Inclusive, já foram empenhados, de recurso, este ano, R$ 8 bilhões, e pagos, também, acumulando e obviamente, e pegando recursos dos restos do ano passado, empenhos do final do ano, e que serão pagos este ano também R$ 8 bilhões”, disse o ministro.

Além disso, Padilha afirmou que a preocupação do governo é repassar o recurso para os municípios até 30 de junho, e transformar o orçamento em obras, ações da saúde e de educação.

“O presidente Lula diz o tempo todo, o dinheiro que tá no orçamento tem que ser divulgado. O cronograma que o governo estabeleceu até dia 30 de junho, inclusive, ele é melhor, é mais amplo, tem mais recursos do que a proposta de cronograma que tinha sido indicada no ano passado”, declarou.

Conforme o mostrou o Poder360, apesar de o governo ter apresentado o calendário de pagamento de emendas e prometido acelerar o processo, o que aconteceu foi uma redução no ritmo. No período de janeiro a março de 2023 haviam sido pagos R$ 2,4 bilhões, em valores corrigidos pelo IPCA. No mesmo período de 2024, foram pagos R$ 2,1 bilhões.

Os dados são do portal Siga Brasil do Senado e consideram os meses fechados. Já no período fechado de janeiro a abril de 2023, o valor atingiu R$ 4 bilhões. Não há sinal, por enquanto, de que esse valor será igualado em 2024. Até 18 de abril foram pagos só R$ 2,6 bilhões (apenas R$ 200 milhões a mais de desembolso em relação ao valor de março). Ou seja, houve, até aqui, redução no ritmo de pagamentos de emendas em 2024.