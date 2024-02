PF apura crime de difamação eleitoral cometido com uso da inteligência artificial

A Polícia Federal deflagra nesta sexta-feira, 9, a Operação Nirmata no Estado de Amazonas, que tem como objetivo identificar os autores envolvidos na criação de difamação eleitoral do prefeito da cidade de Manaus com uso de inteligência artificial. Segundo a investigação, após uma manifestação de professores em frente à Prefeitura da capital amazonense, um áudio foi divulgado no dia seguinte com insultos aos docentes, sendo atribuído ao prefeito. Na ocasião, foi iniciada a investigação e a PF conseguiu provar tecnicamente que o material que circulou não era autêntico. Agora, contudo, foi identificado o sistema usado para criação a peça de difamação, bem como os responsáveis por produzir o áudio, o local de produção e uma agência de publicidade responsável pela divulgação e propagação em plataformas digitais.

Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão, que tem como alvos um designer, três empresas de publicidade, sócios das empresas e dois compartilhadores da “fake news”. Até o momento, foram apreendidas mídias computacionais, bem como os suspeitos intimados a depor na Superintendência da Polícia Federal. O Ministério Público Eleitoral e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acompanham as diligências.