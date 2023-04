Pai dá martelada na cabeça do filho em Vitória da Conquista

Um homem foi ferido na cabeça com uma martelada desferida pelo próprio pai, na madrugada da terça-feira (25), em uma casa no bairro da Primavera, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

O acusado foi detido por policiais militares da 77ª Companhia, que o levaram até o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). Uma outra filha dele também foi conduzida, na condição de testemunha. A PM apreendeu com o idoso uma faca e um martelo, que foram levadas para o registro da ocorrência.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade médica da cidade, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.