Pai de Larissa Manoela posta ‘indireta’ após rompimento de artista com a mãe

Gilberto Elias, pai de Larissa Manoela, postou uma frase “reflexiva” em seu perfil do Instagram que levou os fãs da artista a pensar que se trata de uma indireta. O post aconteceu pouco tempo após a jovem de 22 anos anunciar que tomaria conta da própria carreira, antes administrada pela mãe, Silvana Taques.

“Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, compartilhou o pai de Larissa.

“Vocês que são ingratos com a filha de vocês, tudo que vocês têm é graças a ela”, criticou um fã da artista. “No caso a tua filha que sustentava vocês, né? Pais narcisistas não têm amor, tem poder”, disse outro.

Na quinta-feira (11), Larissa explicou o motivo de estar assumindo o controle de suas demandas comerciais e de sua carreira de 18 anos;

“O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!”, explicou.