Téo José deixa o SBT após quatro anos na emissora

1 de 1 Téo José no SBT – Foto: Reprodução/Instagram Téo JoséO SBT anunciou o desligamento de Téo José nesta terça-feira (27/2). Eles entraram em comum acordo para encerrar a parceria e o locutor seguirá para novos projetos profissionais.

“O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Téo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora”, diz a nota.

Téo José Passagem de Téo José no SBT Essa foi a segunda passagem dele pelo SBT. Começou em 2020, com a final do Campeonato Carioca. O locutor também foi responsável por liderar, na emissora, a UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, Copa América masculina e feminina e da Conmebol Sul-Americana. Além disso, apresentou o Arena SBT.

O narrador já havia trabalhado no SBT, entre 1995 e 1999, sendo a voz do automobilismo na Fórmula Indy, as primeiras corridas de caminhão europeu no Brasil, além da Copa do Mundo de 1998, das Olimpíadas de 1996 e de jogos da Copa Conmebol.

