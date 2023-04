Pai sai em defesa de Bruna Griphao após acusações de racismo

Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, publicou um longo texto em seu Instagram, nesta quarta-feira (5/4), onde saiu em defesa da filha. Junto com a equipe da sister, ele rebateu as acusações de racismo, que o público tem feito contra a artista.

Na postagem, foi feito um vídeo com cortes de embates entre Fred Nicácio e Bruna, para explicar que os dois se enfrentam desde o início do reality show. A personalidade da atriz também foi colocada em pauta, para defendê-la das atitudes consideradas racistas na web.

“Amanhã o BBB chega à marca de 80 dias de programa e nós precisamos falar sobre esse assunto constante nas nossas redes, inclusive em resposta ao Pretitudes [perfil no Instagram]. O embate de Fred com Bruna existe para ele desde a primeira semana do programa. Foram constantes as vezes em que ele avisou que deveriam ficar de olho nela ou que a energia dela era ruim. Fred comemorou quando o programa recebeu a intervenção e de pronto falou que Bruna nos dias seguintes iria fazer papel de coitadinha. Sem esquecer também as diversas insinuações de que ela queria alguém e as comparações dela com pinchers raivosos”, começou o texto.

Ele continuou, afirmando que a situação não tem a ver com racismo. “Bruna não é perfeita. Nós não a colocamos nesse lugar, muito menos ela. Mil vezes ela se arrependeu, pediu desculpa, falou sobre suas fragilidades. A verdade é que os defeitos da Bruna são mais aparentes do que sua própria aparência e ser reativa, explosiva, grossa, nada tem a ver com racismo”, falou.

Kakau Barra completou: “O papo sempre foi sobre personalidades, caráter e atitudes do jogo. Porque um pode ser lido como um bom jogador por fazer coisas absurdas e o outro é rechaçado com calunias? Só Bruna foi agressiva, prepotente, arrogante ou passivo-agressiva? Do mesmo jeito que oferecem a ela um espelho, os adversários também precisam”, pontuou.

O pai de Bruna Griphao falou sobre as torcidas adversárias estarem banalizando um tema importante. “Como sempre falamos: existem coisas do jogo e coisas que ultrapassam o jogo. Torcidas adversárias têm tentado a todo custo imputar à Bruna o crime de racismo. É irresponsável caluniar, mas com a força das páginas que reforçam, recortam, e tendenciam o racismo a Bruna, é quase impossível que todos não sejam arrastados pela onda do desserviço e da banalização de um tema tão importante”, disparou.

Ele, então, finalizou: “Racismo é crime, e se você não é antirracista certamente está do lado errado. É muito importante que quem luta contra o racismo possa entender o quanto isso atrapalha a causa e o quanto isso faz com que casos reais de racismo se tornem pautas banais. Tenhamos mais cuidado quando formos analisar cada comportamento e atitude dentro de um jogo onde o prêmio é fama e dinheiro com um único vencedor. Seguiremos falando dos adversários da Bruna, expondo o caráter desses jogadores e tudo o que eles falaram dela. O game segue também, assim como a nossa certeza da integridade da Bruna”.