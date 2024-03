Pais de Cara Delevingne revelam causa do incêndio na mansão da modelo

Os pais da modelo e atriz britânica Cara Delevingne revelaram o motivo do incêndio terrível que destruiu a mansão de mais de R$ 31 milhões da filha, em Los Angeles, na última sexta-feira (15/3). Segundo eles, um problema com a fiação elétrica foi a verdadeira causa do incidente. O pai de Delevingne, Charles explicou que a falha elétrica saiu do controle devido aos ventos fortes da região.

A top model foi consolada pela família ao surgir pela primeira vez desde que o incêndio devastador atingiu sua casa, onde ela viveu desde 2019.

Na sexta à noite, ela foi vista saindo do teatro The Kit Kat Club, em Londres, acompanhada dos pais, depois de estrear como Sally Bowles na premiada produção Cabaret.

Charles e a esposa, Pandora, foram questionados pela mídia enquanto faziam fila para entrar no clube antes do show. Segundo ele, “algo caiu em uma linha de alta tensão”, pois era uma noite de “muito vento” no sul da Califórnia.

Já a mãe da modelo lamentou o estado da filha com o incidente: “Arrasada”. “Ela tinha tudo em casa, a vida inteira”, comentou. “Ela construiu, ela fez”, acrescentou.

Cara Delevingne No Instagram, a famosa se pronunciou sobre o incêndio e agradeceu o trabalho dos bombeiros. “Meu coração está partido hoje. Não consigo acreditar. A vida pode mudar em um piscar de olhos”, escreveu.

“Obrigada do fundo do meu coração a todos os bombeiros e pessoas que apareceram para ajudar”, completou.

Mais tarde, a atriz voltou às redes sociais para comemorar que seus dois gatos sobreviveram ao incêndio. “Eles estão vivos! Obrigada aos bombeiros”, compartilhou.

Cara Delevingne compartilha story de bombeiro salvando seu gato Quando o incêndio começou, os animais de estimação da modelo estavam dentro da mansão com outra pessoa, que foi socorrida por ter inalado fumaça.

Uma equipe com 13 carros de bombeiros levou mais de duas horas para controlar as chamas.

A mansão foi adquirida pela atriz em 2019. Apelidado de “casa de teatro para adultos”, o imóvel icônico de Delevingne tem até piscina de bolinhas, tela de projeção e trampolins.

