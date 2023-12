Léo Índio vira garoto-propaganda de site duvidoso de jogos de azar

Reprodução/Redes sociais

1 de 1 Imagem colorida de militante bolsonarista Léo Índio – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes sociaisLéo Índio, o primo mais famoso dos filhos de Jair Bolsonaro, está em busca de novas fontes de renda. Investigado pela participação nos atos golpistas do 8 de Janeiro e com as contas bloqueadas a mando de Alexandre de Moraes, Léo Índio vinha usando o perfil no Instagram para divulgar os serviços de um duvidoso site de jogos de azar para seus pouco mais de 13 mil seguidores.

O site — de nome suspeito, interface arcaica e escrito em inglês — promete pagar prêmios para quem apostar nos jogos de cassino oferecidos. “Este é um jogo novo e interessante, com jogabilidade simples e facilidade para ganhar dinheiro”, escreveu Léo Índio, no dia 4 de outubro, em postagem que estava fixada em seu perfil com a legenda “lucky soul” (alma sortuda).

A publicação já foi deletada por Léo Índio. Por coincidência, o primo mais próximo de Carlos Bolsonaro decidiu apagar o post após uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, mostrar influenciadores digitais fazendo propaganda para um jogo de azar investigado por não pagar prêmios que eram de direito dos apostadores. Influencers acabaram presos pela Polícia Civil do Pará em ação que apura esse tipo de conduta nas redes sociais.

Procurado, Léo Índio enviou à coluna uma série de mensagens explicando por que havia se tornado garoto-propaganda de um cassino online, mas se arrependeu minutos depois. Ele apagou todas as mensagens e disse que não fará comentários sobre o assunto.

