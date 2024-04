Palmeiras estreia na Libertadores mirando tetracampeonato e recordes

Com o sonho de ser a primeira equipe brasileira a ser tetracampeã da Libertadores, o Palmeiras estreia nesta quarta-feira (3/4) na competição contra o San Lorenzo, fora de casa, às 21h30. Além da marca de maior campeão brasileiro no torneio, Abel Ferreira e seus comandos podem fazer história com alguns recordes a serem batidos.

Atualmente, o Verdão já possui algumas marcas de autoridade dentro da Liberta. Entre os índices alcançados pela equipe paulista estão: clube com mais participações (24 edições), com mais jogos disputados (234), mais vitórias (132) e mais gols marcados (451).

Além dessas marcas, outros números estão em jogo para o clube brasileiro, como de time maior quantidade de semifinais da competição – são quatro semifinais consecutivas – e três vezes como equipe com melhor campanha em fases de grupos.

Apesar das marcas em jogo, Abel Ferreira deve colocar um time alternativo em campo para este primeiro compromisso na Libertadores. O motivo seria o jogo decisivo que a equipe tem no próximo domingo (7/4), quando joga contra o Santos a segunda partida na final do Paulista. O Peixe venceu o jogo da ida por 1 x 0 e possui a vantagem do empate.

O Palmeiras está no grupo F da Libertadores, junto de San Lorenzo, Independiente del Valle e Liverpool do Uruguai.