Paola Carosella relembra perrengues enfrentados no início da carreira

Paola Carosella foi a convidada do Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira (14/2), e relembrou os desafios que passou durante a carreira 14/02/2023 15:46, atualizado 14/02/2023 15:47

Reprodução/TV Foco

Paola Carosella foi a convidada do Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira (14/2). A chef de cozinha, e atual contratada da emissora carioca, teve um bate-papo muito tocante com Ana Maria Braga, que chegou a se emocionar ao vivo.

As duas falaram muito sobre o livro Todas as Sextas, da antiga jurada do Masterchef Brasil. Juntas comentaram sobre as origens da argentina e também dos desafios que ela passou durante a carreira na cozinha.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

