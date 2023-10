Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre polêmica com Deolane Bezerra

Paolla Oliveira usou as redes sociais, nesta terça-feira (3/10), para se pronunciar sobre as rumores de que teria se incomodado com Deolane Bezerra em um ensaio da Grande Rio, no último sábado (30/9), e que teria negado uma foto com a advogada. Nos stories do Instagram, a atriz disse que estava viajando e que só soube da repercussão agora.

“Ontem, eu estava viajando, que foi um dia longo, né? Avião, carro… o nosso Brasil é gigante, então eu fiquei um pouquinho fora do ar para chegar. No que eu volto para a internet, para dar uma olhadinha, eu fico sabendo o que estão falando, que no último ensaio da Grande Rio eu não quis fazer uma foto com a Deolane. Que história é essa, gente?”, começou dizendo.

Ela continuou: “É cada coisa que inventam. Basta duas horas fora da internet para isso acontecer. Isso não existe. A gente não se conhece. Realmente, a gente se desencontrou nesse dia. Só quem vai ao ensaio de uma escola de samba, ainda mais num dia de disputa como aquele, vai entender o desencontro que pode acontecer ali”.

Paolla Oliveira e Deolane Bezerra

Ensaio da Grande Rio tem climão entre Paolla Oliveira e Deolane Bezerra Instagram/Reprodução

Paolla Oliveira com a bateria da Grande Rio

Atriz mostrou seu samba no pé em noite especial para a agremiação Reprodução/New Mag

Deolane-Processo-Google-Bafuda

Deolane Bezerra Reprodução/Instagram

Revista Donna é estrelada por Paolla Oliveira sem filtro ou edições

aaa Marina Zabenzi/Donna/Reprodução

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra Reprodução/ Instagram

Paolla Oliveira posa em ensaio para o Carnaval – Metrópoles

Paolla Oliveira posa em ensaio para o Carnaval – Metrópoles Gilberto Dutra/Instagram/Reprodução

Deolane-Bezerra-A-Fazenda-14-eleições

Deolane Bezerra é advogada e ex-Fazenda Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira em Cara e Coragem

Paolla Oliveira em Cara e Coragem Divulgação/TV Globo

Paolla fez questão de marcar o perfil de Deolane Bezerra. “E como a gente não se viu, não deu para eu te dar as boas-vindas para essa escola maravilhosa, que eu amo, que eu quero que você brilhe, seja muito feliz como eu sou ali, como o Carnaval deve ser um lugar de alegria e muito brilho. E espaço para todas nós”, falou.

Por fim, Paolla Oliveira concluiu analisando todas as etapas que as mulheres para, no fim, ser noticiada uma suposta disputa de espaço.

“Sabe o que eu acho engraçado? A gente tem um trabalhão. É roupa, maquiagem, cabelo, a gente faz conteúdo, tudo no maior carinho. Arruma brilho, purpurina para tudo. Segura ali no samba no pé, que é importante. Mas, no final das contas, o que as pessoas querem falar é sobre mulheres disputando espaço. De jeito nenhum. Eu só espero que essa fofoca não tenha vindo de um homem, né? É isso aí. Ah, se a gente não fica ligado, minha gente, tchau”, encerrou.

Assista o vídeo aqui.

Apesar de afirmar não ter havido nada entre as duas, passaram a circular notícias, nesta terça-feira (3/10), de que Deolane teria deixado de seguir Paolla Oliveira nas redes sociais.

Entenda a treta entre Paolla Oliveira e Deolane No mundo do Carnaval, vira e mexe rola um climão entre as beldades das escolas de samba. E parece que foi isso que aconteceu entre Paolla Oliveira e Deolane Bezerra durante o ensaio da Grande Rio, no último sábado (30/9).

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do Terra, a atriz evitou a polêmica ex-participante de A Fazenda a todo custo e logo começaram a especular que o motivo seria que a advogada estava chamando mais a atenção do que a Rainha de Bateria da agremiação.

Mas o jornalista revelou que não foi bem isso que aconteceu. Fontes contaram ao colunista que Paolla Oliveira resolveu não posar ao lado da advogada porque não quer ter seu nome associado ao de Deolane, por conta das diversas polêmicas nas quais ela esteve envolvida.

Ainda de acordo com Daniel Nascimento, mesmo com o motivo ter sido outro, quem estava no local do evento percebeu que os olhos estavam voltados para Deolane, o que teria causado um incômodo em Paolla Oliveira. Tanto que nenhum registro das duas juntas foi divulgado.

No dia do ensaio, as musas da escola de samba Adriana Bombom e Mileide Mihaile também marcaram presença. Já Deolane Bezerra foi apresentada como destaque da campeã do Carnaval deste ano a convite de Thainá Oliveira, filha do presidente de honra da escola.