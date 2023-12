Cláudio Castro quer filho de ex-presidente do STJ em sua defesa

Governo RJ

1 de 1 Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro – Metrópoles – Foto: Governo RJO governador Cláudio Castro quer o advogado Caio Asfor, filho do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Cesar Asfor Rocha, em sua defesa no tribunal. Na última semana, o STJ autorizou a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do governador.

Mesmo que Caio Asfor não seja advogado criminalista, pessoas próximas ao governador apontam que o interesse se dá pela aproximação e influência da família Asfor com o ministro do STJ Raul Araújo, que é relator da ação que investiga supostos casos de corrupção de Castro.

Castro é investigado por desvios de dinheiro de programas sociais do governo e recebimento de propina de empresas ligadas aos programas. O governador é alvo de duas delações em que é acusado de receber R$ 100 mil em espécie da empresa Servlog, que prestava serviço para a Fundação Leão XIII, empresa pública subordinada à vice-governadoria na época da investigação, quando Castro era vice de Wilson Witzel.

O governador ainda avalia se Asfor entrará como uma “assessoria jurídica” junto ao seu atual advogado, Carlo Luchione, ou se assumirá a defesa.

Na última semana, Castro se encontrou com Caio Asfor em Brasília. Na viagem, o governador fluminense também acertou que o advogado Rodrigo Mudrovitsch irá assumir a defesa de seu irmão, Vinícius Sarciá, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal no último dia 20.

A Operação Sétimo Mandamento investiga supostos desvios em programas sociais no governo do estado e aconteceu no âmbito do inquérito que também investiga Castro por corrupção.

