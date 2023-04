Papa Francisco cita guerra na Ucrânia em mensagem de Páscoa

O papa Francisco citou a guerra na Ucrânia durante a mensagem de Páscoa proferida neste domingo, no balcão da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O pontífice pediu à comunidade internacional que ajude a acabar com os combates no país.

Assim como em outras ocasiões em que citou a guerra, o papa não nomeou a Rússia como agressora. O pontífice orou pelos feridos e enlutados e pelo retorno dos prisioneiros de ambos os lados.

Ao “Senhor ressuscitado”, o papa pediu para “ajudar o amado povo ucraniano em sua jornada rumo à paz e lançar a luz da Páscoa sobre o povo da Rússia”.