Paquistão proíbe o X por ameaça à segurança nacional

Em uma apresentação por escrito, governo afirmou que restrição visa a “manter a ordem pública”

A rede social X está sob restrição no território do Paquistão desde fevereiro Reprodução/Unsplash

PODER360 17.abr.2024 (quarta-feira) – 16h17



O Ministério do Interior do Paquistão confirmou nesta 4ª feira (17.abr.2024) que o aplicativo X (ex-Twitter) está bloqueado no país “por questões de segurança nacional” desde fevereiro. Os usuários paquistaneses já haviam relatado problemas em acessar a rede social, mas o governo e o X não se pronunciaram na época.

A data de bloqueio do X coincide com as eleições no Paquistão, que foram realizadas em fevereiro e março. Na ocasião, Nawaz Sharif foi eleito pelo Congresso como primeiro-ministro. Ele derrotou Omar Ayub Khan, candidato apoiado pelo ex-premiê Imran Khan.

Khan, que tem mais de 20 milhões de seguidores no X, é o paquistanês mais popular da rede social. O ex-primeiro-ministro, que governou entre 2018 e 2022, está preso desde agosto, acusado de vender presentes do Executivo e vazar segredos de Estado.

Em uma declaração escrita para o Tribunal Superior de Islamabad, o Ministério do Interior afirmou: “Elementos hostis que operam no Twitter/X têm intenções nefastas de criar um ambiente de caos e instabilidade, com o objetivo final de desestabilizar o país e mergulhá-lo em alguma forma de anarquia”.

Apesar da restrição, funcionários do governo continuam usando a plataforma por meio da rede VPN, que oculta ou altera a localização do usuário. Em 8 de março, Sharif chegou a usar a rede social para agradecer outros chefes de Estado pelos parabéns na vitória das eleições. A conta oficial do governo paquistanês no X está ativa.

O governo do Paquistão criticou a rede social pela “relutância em resolver o problema”.