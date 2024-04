Parceria Estratégica entre Gender Matters e agência de Marketing WEMKT360 para Divulgação da Conferência “Vozes Femininas” em Lisboa, Portugal

Gender Matters, uma organização dedicada à promoção da igualdade de género em Portugal, tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a agência de marketing digital brasileira WEMKT360 para a divulgação da conferência “Vozes Femininas: Mulheres, Direitos e Política”.

Com o compromisso partilhado de amplificar as vozes femininas e fomentar discussões relevantes sobre questões de género, esta colaboração representa um passo importante para alargar o alcance e o impacto do evento. A WEMKT360 possui uma vasta experiência em estratégias de marketing digital e comunicação, que serão fundamentais para atrair uma audiência diversificada e engajada para a conferência. Além disso, a agência traz consigo uma visão brasileira, caracterizada por um olhar mais criativo e próximo, que certamente acrescentará valor à divulgação do evento.

“Estamos entusiasmadas em unir forças com a Gender Matters para apoiar esta iniciativa tão importante”, disse Iasmim Marques, Sócia Fundadora da WEMKT360. “Acreditamos firmemente na importância de dar visibilidade às questões de género e estamos comprometidas em utilizar nossa expertise em marketing digital para amplificar o impacto desta conferência.”, diz Carolina Carvalho, Sócia Fundadora da WEMKT360.

A conferência “Vozes Femininas” está agendada para o dia 6 de abril, a partir das 11h, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O evento contará com a participação de mais de 9 oradoras especialistas, distribuídas em 4 mesas redondas, para discutir temas cruciais para o avanço das mulheres na sociedade portuguesa.

A Gender Matters convida a todos os interessados a participar deste importante debate para contribuir para o avanço da igualdade de género em Portugal e além. As inscrições foram encerradas, mas você pode acompanhar os melhores momentos do evento através das redes sociais da Gender Matters clicando aqui.

Para saber mais, acesse: https://www.instagram.com/gendermatters.pt/

Sobre a Gender Matters: uma organização comprometida com a promoção da igualdade de género em Portugal, através de iniciativas educativas, de sensibilização e de advocacia.

Sobre a WEMKT360: A agência WeMKT360 possui expertise nas áreas de marketing, criação de estratégias e ações com influenciadores digitais. Seu core business propõe ser mais que uma agência tradicional e sim um braço estratégico das organizações que atende, tendo dois grandes produtos em sua cartela: o marketing de influência para organizações de qualquer porte, e o marketing digital em formato 360º para pequenos e médios empreendedores.