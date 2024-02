‘Parece que teve conivência com alguém lá dentro’, diz Lula sobre fuga de detentos em Mossoró

Durante sua viagem oficial à África, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordou a fuga de dois presos de uma penitenciária federal em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele levantou preocupações sobre possível negligência ou conivência de agentes do sistema penitenciário no ocorrido. Lula afirmou que é necessário investigar como os presos escaparam e expressou desapontamento com a situação. O petista, que neste domingo se encontra em Adis Adeba, na Etiópia, ainda destacou que uma sindicância já foi iniciada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que planeja acompanhar pessoalmente as buscas pelos fugitivos.

“Estamos à procura dos presos e esperamos encontrá-los. Queremos saber obviamente como esses cidadãos cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltou contratarem uma escavadeira. Parece que teve conivência com alguém do sistema lá dentro, mas não posso acusar ninguém”, declarou Lula. Esta foi a primeira fuga de uma penitenciária federal desde a inauguração deste sistema, em 2006, destinado a isolar líderes de facções criminosas e presos perigosos. ” É a primeira vez que foge alguém desses presídios. Isso significa que pode ter havido relaxamento e precisamos saber de quem”, ressaltou o presidente. Em resposta ao incidente, o ministro da Justiça afastou imediatamente a direção da unidade e designou um interventor para lidar com a situação.

Os criminosos, identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça — ligados à facção criminosa Comando Vermelho —, fugiram na última quarta-feira, 14, da Penitenciária Federal de Mossoró, por meio de uma abertura do teto da cela. Os presos se encontravam na unidade desde 27 de setembro de 2023 e deveriam permanecer até 25 de setembro de 2025. Na sexta-feira, a dupla invadiu uma casa na zona rural de Mossoró, a cerca de 3 km da penitenciária. Eles saíram de lá levando comida, roupas e celulares.