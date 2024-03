Parlamento paquistanês reelege Nawaz Sharif como primeiro-ministro

Oposição, que apoia ex-primeiro-ministro Imran Khan, atualmente preso, protesta durante fala do reeleito

Nawaz Sharif é líder da Liga Muçulmana do Paquistão e já foi primeiro-ministro de abril de 2022 a agosto de 2023 Reprodução/República do Azerbaijão – 15.jun.2023

PODER360 3.mar.2024 (domingo) – 18h07



A Assembleia Nacional do Paquistão elegeu neste domingo (3.mar.2024) Nawaz Sharif, líder da Liga Muçulmana do Paquistão, como primeiro-ministro do país. Ele já havia chefiado o país de abril de 2022 a agosto de 2023, antes de o Parlamento ser dissolvido.

Sharif foi eleito em um pleito nacional marcado por atrasos e acusações de fraude por parte da oposição. Por 201 votos a 92, ele derrotou Omar Ayub Khan, candidato apoiado pelo ex-primeiro-ministro Imran Khan.

Em publicação no X, a conta oficial do Governo do Paquistão anunciou o resultado:

Em 11 de fevereiro, a Comissão Eleitoral havia declarado que os candidatos aliados ao ex-premiê conquistaram o maior número de assentos na Assembleia Nacional –o que o tornaria eleito, se ele não estivesse impedido de concorrer.

Khan, que foi primeiro-ministro de 2018 a 2022, está preso desde agosto de 2023. Ele foi condenado a 24 anos de prisão por vender presentes do Executivo e por vazar segredos de Estado. As sentenças foram dadas poucos dias antes das eleições.

Segundo a agência de notícias Reuters, a declaração da vitória de Nawaz Sharif na assembleia foi alvo de protestos da aliança SIC (Conselho Sunita Ittihad, em tradução livre), apoiada por Khan. Eis o vídeo publicado pelo líder do SIC:

National Assembly pic.twitter.com/6wwNQZXGi8

— Sahibzada Hamid Raza (@_SahibzadaHamid) March 3, 2024

Os parlamentares pediam a libertação de Khan e acusavam Sharif de fraude eleitoral com gritos de “ladrões de mandatos”, durante o discurso do mandatário eleito. A tradução é da Reuters.