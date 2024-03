Assista imagens dos estragos provocados pela chuva no Rio

Em Petrópolis, 3 pessoas morreram depois de um deslizamento; ao menos 3 ficaram feridas na cidade de Nilópolis

Uma casa desabou depois da chuva em Petrópolis (RJ) Reprodução/X – 22.mar.2024

22.mar.2024 (sexta-feira)



As cidades de Petrópolis e Nilópolis, no Rio de Janeiro, sofreram com alagamentos nesta 6ª feira (22.mar.2024) depois das fortes chuvas que atingem a região.

Três pessoas morreram depois de um deslizamento no bairro Independência, em Petrópolis. Outras 3 foram resgatadas com vida. Os bombeiros seguem buscando outras vítimas.

A cidade acumulou 196 mm de chuva em 12h, de acordo com o Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), sendo a mais atingida da região. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), viajou até a cidade para acompanhar de perto os trabalhos.

Estou a caminho de Petrópolis para acompanhar ainda mais de perto o impacto das chuvas na cidade.

O Corpo de Bombeiros já está atuando no local, inclusive com o auxílio dos cães farejadores auxiliando nas buscas.

Peço a população que estiver em lugar seguro que fique em casa. pic.twitter.com/dSYbAKDYqr

— Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 22, 2024

Em Nilópolis, ao menos 3 pessoas ficaram feridas depois do desmoronamento de uma casa. Uma das vítimas foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Assista imagens dos estragos provocados nas cidades (1min24s):