Poderes saem fortalecidos com aprovações de Dino e Gonet para STF e PGR, diz Moraes

Ministro parabenizou o Senado Federal e exaltou os indicados pelo presidente Lula

Nelson Jr./SCO/STF

Alexandre de Moraes celebrou aprovações de Dino e Gonet para STF e PGR



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), celebrou as aprovações de Flávio Dino e Paulo Gonet para a Suprema Corte e o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). Através das redes sociais, Moraes afirmou que os “Poderes saem fortalecidos” após as votações do Senado Federal. “Parabéns ao Senado Federal. Nossos Poderes e Instituições saem fortalecidos com a aprovação do Ministro Flávio Dino para o STF e do prof. Paulo Gonet para PGR”, declarou o magistrado, que ainda exaltou os indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Coragem, Seriedade, competência e lealdade institucional caracterizam esses dois grandes homens públicos do Brasil”, finalizou. Dino recebeu 47 votos favoráveis e 31 contrários, enquanto Gonet obteve o aval de 65 parlamentares.

— Alexandre de Moraes (@alexandre) December 14, 2023