Parte do muro do Cemitério do Araçá cai após forte chuva em São Paulo

As chuvas intensas que atingiram São Paulo na noite desta terça-feira, 13, atingiram o Cemitério Araçá, localizado no Pacaembu, Zona Oeste da capital, e parte do muro do local cedeu. De acordo com a concessionária Cortel São Paulo, administradora do cemitério, não houve danos às sepulturas ou feridos. A empresa disse que “já isolou o local e está tomando as devidas providêcias para a reconstrução do muro”. Já a Rua Monsenhor Alberto Pequeno continua interditada para o tráfego de veículos, enquanto as equipes de limpeza da prefeitura de São Paulo realizam a retirada de entulhos da via pública. A Cortel declarou que o cemitério passou por uma reforma em 2021 e que engenheiros já estão na área para realizar avaliação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Defesa Civil do Estado informou que foram registrados entre 50mm e 165mm acumulados de chuva nas últimas 12 em todo território paulista. Só na capital foram registrados 91mm. Uma forte chuva com rajadas de ventos causou alamentos e transbordamento de córregos, além de queda de árvores. O Corpo de Bombeiros recebeu 48 chamados para quedas de árvores, 22 chamados para alagamentos e oito para desabamentos – todos sem vítimas. Cidades da Grande São Paulo registraram pontos de alagamento, mas sem ocorrências graves.

*Com informações do Estadão Conteúdo