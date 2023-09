Partidos pedem que STF monitore plano do governo para população de rua

Gustavo Moreno/Metrópoles

1 de 1 homem segura placa que diz “ajude fome” – Foto: Gustavo Moreno/MetrópolesPartidos e entidades sociais pediram nesta quarta-feira (27/9) que o STF monitore o plano de ação do governo federal de uma política nacional à população de rua. O grupo tenta fazer com que o ministro Alexandre de Moraes endureça uma decisão dada em julho, quando deu 120 dias para a apresentação desse plano.

O recurso foi apresentado por PSol, Rede Sustentabilidade, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e outras entidades. Os partidos, que foram atendidos por Moraes em julho, agora defenderam que o ministro acrescente três pontos em uma nova decisão.

São os seguintes: o STF deve homologar e monitorar o plano apresentado pelo governo federal; a população de rua deve ser priorizada em programas habitacionais; governo federal, estados e municípios devem ter um plano para cadastrar pessoas em situação de rua em programas assistenciais.

No documento, as legendas apontaram “significativo risco” de não cumprimento da ordem judicial caso o Supremo não monitore os planos do governo federal para atender a essa população vulnerável.

