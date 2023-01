Pedro Pondé faz primeiro show do ano neste sábado (21) no espaço Colaboraê

Quase dois anos depois do lançamento do álbum Simples Assim, o cantor, compositor e ator baiano Pedro Pondé comemora o susto bom de ver a faixa que dá nome ao disco ultrapassar 111 mil compartilhamentos nos Reels do Instagram e alcançar 600 mil execuções no Spotify. A viralização trouxe mais de 5 mil novos seguidores para as redes sociais do artista e, nesse embalo, ele fechou 2022 lançando o EP Bônus Live com versões de sucessos da carreira. A comemoração pelas boas novas será neste sábado (21), no Espaço Colaboraê (Rio Vermelho).

Esse será o primeiro show de Pondé em 2023, ano que lhe promete energias auspiciosas de 2022. “Mesmo com todos os percalços, foi um ano fértil, de reencontro. O sopro de vida que queria trazer ao invocar lembranças de dias melhores foi o que vi durante os shows e encontros com o público em 2022. O convite para a gente perceber a riqueza das coisas simples e querer ser feliz percebendo o outro, fazendo o outro feliz, segue sendo feito e aceito por todos”, celebra o artista.

O fato de o show ser no Rio Vermelho reforça o sentimento de estar entrando no ano novo com o pé direito. “Tenho um carinho imenso pelo Rio Vermelho, porque foi o bairro onde eu fiz as minhas primeiras apresentações e onde comecei minha carreira, e vai ser o meu primeiro show no Calaboraê, um espaço que eu acho superbacana e aconchegante da nossa queridíssima Ju Moraes”. O show terá participação do cantor e compositor Orí, que vem despontando na cena musical baiana.

O clima de esperança promete ser a tônica da apresentação. “Passamos quatro anos muito difíceis e ainda estamos comemorando o início, não só desse ano, mas de um novo tempo de fato, percebo uma alegria geral das pessoas, estamos nesse clima”. Como em todos os shows de Pedro Pondé, um público fiel está sendo esperado para cantar o repertório autoral do artista, em especial, nesse momento, a música Simples Assim, que dá nome ao álbum que foi lançado via financiamento coletivo.

“O público é muito responsável por cada conquista minha, e eu estou muito feliz de ver a música Simples Assim se propagando tanto e de forma super espontânea, sem nenhum investimento, aparecendo em perfis de artistas globais, em perfis de cidades como o Rio de Janeiro, com mais de 110 mil Reels no Instagram, ultrapassando nomes de destaque nacional. É uma canção cartão postal, ligada à memória afetiva de um lugar preferido, tem muita gente se identificando, a música está se espalhando e isso é uma grande alegria”, comemora.

SERVIÇO: Pedro Pondé, com participação de Ori | sábado (21), 21h, no Espaço Colaboraê | Ingressos: Ingressos: R$ 50 e R$ 40 (com nome na Lista Amiga)

Escute Simples Assim:

[youtube https://youtu.be/JRrNg0_NwvQ]