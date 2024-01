Perdemos uma lenda, diz Kassab sobre Campos Machado

O ex-deputado estadual morreu neste sábado (6.jan.2024), aos 84 anos; tinha sido diagnosticado com leucemia havia menos de 1 mês

Ex-deputado e presidente do PSD, Gilberto Kassab (esq.), e o ex-deputado estadual Campos Machado (dir.) reprodução/X Gilberto Kassab

6.jan.2024 (sábado)



O ex-deputado e presidente do PSD, Gilberto Kassab, lamentou a morte de Campos Machado (PSD-SP). O ex-deputado estadual morreu neste sábado (6.jan.2024), aos 84 anos. Diagnosticado com leucemia há menos de 1 mês, ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“Perdemos não apenas um querido amigo, mas uma lenda da política paulista e brasileira”, escreveu Kassab em seu perfil no X (antigo Twitter). “Campos Machado foi o grande líder da Assembleia Legislativa nas últimas décadas e a política paulista em especial perde muito com a sua partida”, completou.

Campos Machado teve uma das passagens mais longevas pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), de 36 anos. Foram 8 mandatos consecutivos.

Com carreira política iniciada pelo ex-presidente Jânio Quadros, de quem foi advogado, Machado foi autor de 293 leis aprovadas pela Alesp e de cerca de 4.000 iniciativas legislativas e projetos tramitados. Era advogado criminalista com formação pela USP (Universidade de São Paulo). Em seu 8º mandato, Campos Machado obteve recorde ao ser o único a ser reconduzido para exercer a liderança partidária por 30 vezes consecutivas.

O político chegou à Alesp aos 48 anos em 1987. Foi filiado ao PTB por 32 anos, de seu 1º mandato a 2020, quando saiu do partido por discordar da aproximação do ex-deputado federal Roberto Jefferson, à época presidente da legenda, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No mesmo ano, Campos Machado partiu para o Avante, em que foi presidente estadual e líder na assembleia. Em 2022, não conseguiu se reeleger. Sua carreira política foi finalizada no PSD, com filiação em agosto de 2023.

O ex-deputado era natural de Cerqueira César, no interior de São Paulo, e deixa 3 filhos.