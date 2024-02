Perícia indica que aluno da UnB foi assassinado em fundo de quintal

Uma perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) aponta que Lucas da Silva Resende Monte (foto em destaque) pode ter sido golpeado e morto no mesmo local em que o corpo foi encontrado: no fundo do quintal da casa do seu amigo. Toda a residência passou por testes com luminol para localizar possíveis vestígios de sangue, mas não houve identificação de marcas, nem mesmo lavadas.

Lucas, estudante de educação física na Universidade de Brasília (UnB) de 20 anos, foi encontrado sem vida com sinais de violência dentro do condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho. Ele apresentava perfurações no peito e suspeita-se que uma faca de cozinha tenha sido utilizada para atingi-lo.

Segundo o depoimento do colega dele e morador da casa onde o corpo de Lucas foi encontrado, no sábado (10/2), ele, o estudante de educação física, e outras duas pessoas estavam em um bloco de Carnaval no Setor Comercial Sul. De lá, decidiram ir para a casa dele, em Sobradinho.

O grupo teria chegado na residência por volta das 2h da madrugada. O colega contou à polícia que, durante a tarde de sábado, entre 15h e 16h, sentiram falta Lucas e perceberam que os pertences dele ainda estavam na casa.

O dono da casa ainda contou que o grupo chegou a sair para procurar pelo estudante, mas não o encontraram.

Faca utilizada no crime estava ao lado do corpo de Lucas

Lucas da Silva Resende Monte desapareceu em 10 de fevereiro de 2024

Lucas cursava educação física na Universidade de Brasília (UnB)

Colega de Lucas disse ao pai do jovem que amigo teria desaparecido sem celular, sem mochila e sem ser notado

Lucas foi encontrado morto na casa do amigo que havia ido visitar, em Sobradinho

Família do estudante de educação física registrou boletim de ocorrência na data em que ele sumiu

Corpo da vítima tinha sinais de esfaqueamento

Desconforto O morador do imóvel relatou ainda que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Teria sido após a negativa, que Lucas supostamente deixou o local “por uma saída lateral”.

O amigo ainda relatou que houve consumo de droga na residência. Segundo ele, Lucas teria usado LSD e maconha no dia em que desapareceu.

Corpo encontrado Lucas estava desaparecido desde 10 de fevereiro. O corpo do estudante estava na casa do colega que o jovem tinha ido visitar e foi encontrado nesta terça-feira (13/2). A vítima foi assassinada com diversos golpes de faca, segundo investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

Pai da vítima, o servidor público Rodrigo Monte, 42, contou ao Metrópoles que, no dia do desaparecimento, um dos colegas de Lucas entrou em contato com ele e disse que o estudante havia sumido.