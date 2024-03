Pesquisa erra nome de pré-candidata do Novo 19 vezes e partido reclama

São Paulo – Após a pesquisa Real Time Big Data errar o nome da pré-candidata do Novo à Prefeitura da capital paulista 19 vezes, o presidente municipal do partido ligou para o instituto, nesta terça-feira (5/3), e encaminhou um ofício para reclamar e pedir correção.

O levantamento foi publicado na tarde de segunda (4/3) e mostrou empate técnico entre o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP), com 34%, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 29%. A economista Marina Helena (Novo) aparece com 1%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pré-candidata do Novo foi citada 19 vezes na pesquisa, e em todas com o nome errado – em oito vezes, é chamada de Maria Helena e, em 11, de Maria Luiza. O nome dela foi escrito de forma errada, inclusive, em recorte que mostra a foto de Marina (veja abaixo).

Pesquisa divulgou nome errado de Marina Helena (Novo) Os erros incomodaram a direção do Novo, que alegou ter enviado ofícios a todos os institutos de pesquisa com as informações corretas sobre Marina. Na avaliação do partido, os equívocos podem ter prejudicado o levantamento, já que alguns eleitores podem ter sido induzidos ao erro por não reconhecerem o nome da pré-candidata.

No ofício enviado ao instituto, ao qual o Metrópoles teve acesso, o Novo destaca que Marina Helena foi candidata a deputada federal em 2022 e, mesmo sem ter sido eleita, ficou como primeira suplente do partido após ter recebido mais de 50 mil votos.

O documento foi assinado por Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo, e pelos presidentes do diretório municipal Alfredo Tucunduva e Ricardo Alves.

O Metrópoles tenta contato com o instituto Real Time Big Data. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

Ex-assessora de Paulo Guedes, Marina Helena (Novo) é pré-candidata à Prefeitura de SP Divulgação/Partido Novo

Marina Helena (Novo) é a 1ª pré-candidata grávida à Prefeitura de SP Marcelo Chello/Especial Metrópoles

Marina Helena (Novo) Divulgação/Partido Novo

Em 2020, Marina seria a vice na chapa de Filipe Sabará na disputa à Prefeitura de SP pelo Novo, mas desistiu Divulgação

Economista, Marina Helena divulgou imagem de filho “ouvindo”, na barriga, discurso de Milei em Davos Reprodução/Instagram

Marina Helena, do Novo tem uma filha de 7 anos Reprodução/Instagram

Quem é Marina Helena Economista, Marina foi diretora de Desestatização de Paulo Guedes no Ministério da Economia durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e integra a direção nacional do Novo.

Nas eleições de 2020, ela seria a vice-candidata à Prefeitura na chapa do Novo, mas desistiu diante das polêmicas envolvendo inconsistências na declaração de bens e no currículo do então candidato Filipe Sabará, expulso do partido após o episódio.

Mãe de uma menina de 7 anos, ela é a primeira pré-candidata grávida à Prefeitura de São Paulo e aguarda a chegada do filho Theo para este mês. No sábado (2/3), ela cumpriu sua última agenda pública antes do parto, um evento do próprio partido para confirmar sua pré-candidatura.