Petistas temem que derrubada de vetos atrapalhe “armistício” com Lira

Petistas temem que a sessão do Congresso Nacional que pode avaliar uma série de vetos presidenciais, nesta quarta-feira (24/4), atrapalhe o “armistício” do governo Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A avaliação de lideranças do PT é de que vários vetos devem ser derrubados pelos deputados e senadores, o que forçará o governo a reagir. O temor dos petistas é de que, na reação, o governo entre em novos atritos com Lira.

A principal preocupação do governo é com a possível derrubada do veto de Lula que cortou R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão previstas no Orçamento da União de 2024.

Petistas também já dão como certo que o Congresso deve derrubar o veto do presidente da República ao projeto de lei que acabou com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas.

Caso o veto seja derrubado pelos parlamentares, o Palácio do Planalto poderá comprar uma briga com o Legislativo e recorrer ao Judiciário para defender a inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso.

Governistas tentam adiar análise de vetos Preocupados com o impacto da derrubada dos vetos no armistício com Lira, aliados do governo vêm tentando adiar a sessão do Congresso que analisará os vetos, até então marcada para as 19h desta quarta.

Ao todo, a pauta da sessão têm 32 vetos. Além do veto ao projeto das saidinhas e aos R$ 5,6 bilhões em emendas, há vetos relacionados ao projeto das apostas esportivas e ao registros de agrotóxicos.

Encontro com Lira Como mostrou a coluna, Lula recebeu Lira no domingo (21/4), no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial. O encontro ocorreu em meio às duras críticas do presidente da Câmara à articulação política do governo.

O teor da conversa foi mantido em sigilo pelos dois. Entretanto, lideranças da Câmara falam que a tendência seria a relação de Lula e Lira melhorar após o encontro entre os dois.