Saiba os bastidores da separação de João Gomes e Ary Mirelle

A coluna descobriu os bastidores da separação de João Gomes e Ary Mirelle. E uma coisa a gente garante: não foi falta de amor. Nem culpa de dona Kátia, a mãe do cantor, que já declarou ser contra essa relação e está sofrendo hate na internet por isso. Na verdade, o excesso de ciúme de ambos foi o que balançou o namoro.

A gente explica: João não sabia nada sobre o passado amoroso de Ary e achava que ele tinha sido o primeiro namorado da moça. O negócio pegou quando ele descobriu que Ary tinha trocado mensagens com um rapaz que seria… seu ex-namorado! João não teria perdoado a “traição” da namorada. O assunto chegou na equipe do cantor, deixando João envergonhado com a situação. Foi aí que ele “precisou” tomar uma atitude e se separar.

Ary chegou a procurar Gustavo, que seria o tal ex (veja o print datado de 13 de abril), para tirar satisfações. Ela queria saber se o moço havia conversado com João sobre o passado deles. Vale lembrar que Ary também é do tipo que morre de ciúme, marca em cima e faz uma varredura na vida de João de tempos em tempos.

A separação foi difícil para os dois e dona Kátia, vendo o filho sofrer por amor, tomou as dores do rapaz e chamou Ary de imatura (por ter escondido de João o seu relacionamento anterior). Com o intuito de “pagar na mesma moeda”, João chamou uma ex-namorada para conversar. Os dois são muito amigos e a moça em questão até namora outro rapaz hoje em dia. João teria bancado a passagem da moça, que mora em outro estado, para conversar. Se rolou algo além da conversa, esta colunista não sabe.

Até onde a gente descobriu, tem muitas pessoas na equipe de João olhando torto para Ary por conta do término. O cantor ficou muito triste, preocupando a todos que convivem com ele.

Pois bem. Quando a poeira baixou — e a raiva passou —, os dois sentaram para conversar e se entenderam. Dona Kátia prometeu não se meter mais na vida amorosa do filho. Pessoas próximas ouvidas pela coluna dizem que tanto João quanto Ary são imaturos em termos de relacionamento.

