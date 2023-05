Veja ferimentos de tenente do Exército após abordagem de PMs do DF

O tenente reformado do Exército Brasileiro, 73 anos, preso após uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no último domingo (14/5), no Jardins Mangueiral, em São Sebastião, ficou com diversos ferimentos espalhados pelo corpo. Uma das lesões na barriga foi provocada pelos dois pinos de metal pontiagudos da arma de choque.

A família do oficial formalizou denúncia na Corregedoria da PMDF, após o idoso ser atendido em um hospital da cidade. Ele contou que, devido aos golpes, teve um dente quebrado e ficou com vários outros hematomas pelo corpo. O militar reformado sofreu lesões na cabeça e perna.

A abordagem policial ocorreu em um ponto de bloqueio. O idoso teria sido parado por dirigir um veículo que tinha a placa com letras apagadas. O tenente reformado concordou em receber a multa, mas comentou que a chapa do veículo da PMDF estaria em situação similar. Após a observação, teria sofrido as agressões. A PMDF nega.

Veja ferimentos sofridos por tenente do Exército após abordagem

Veja ferimentos sofridos por tenente do Exército após abordagem

Veja ferimentos sofridos por tenente do Exército após abordagem

O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Na unidade, o PM que atuou na ocorrência afirmou que o motorista havia destratado os policiais e afirmado que, por ser “oficial do Exército, eles [os policiais militares] não eram nada, apenas forças auxiliares, que não valiam nada”.

O PM acrescentou ter usado um taser — arma de choque — contra o motorista, mas o equipamento não teria surtido efeito para conter o condutor. Assim, teria usado da força para conduzir o militar reformado à delegacia. O tenente do Exército foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência, documento emitido em casos de delitos de menor potencial ofensivo. Além disso, registrou ocorrência na Corregedoria-Geral de Polícia (CGP) contra os policiais envolvidos.

Procurada pela reportagem, a PMDF confirmou o ocorrido, mas justificou que o uso da força se deu por causa de desacato e resistência do motorista.

“A Polícia Militar realizava ponto de bloqueio, quando abordou um veículo cuja placa estava com os sinais de identificação apagados. A equipe autuou o condutor, que se identificou como tenente do Exército, vindo a xingar os policiais militares. Diante do flagrante desacato, foi dada voz de prisão ao homem, que reagiu à ação policial. O condutor foi encaminhado à 30ª DP, onde foi autuado por desacato”, informou a corporação, em nota.