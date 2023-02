Petrobras abre edital de concurso para 1.119 vagas com salários a partir de R$ 5,5 mil

A Petrobras abriu inscrições para um novo concurso público que vai dar oportunidades para 1.119 profissionais de nível técnico. Precisamente, 373 funcionários serão contratados pela empresa e os demais ficarão em um cadastro de reserva. O salário ofertado pela estatal neste concurso tem valor inicial de R$ 5.563,90. Um dos focos principais é o Pré-Sal, que hoje representa mais de 80% da produção de petróleo do país. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, falou sobre a iniciativa, que vai ter também reserva de 8% dos postos de trabalho para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras: “Vamos contratar profissionais formados em cursos técnicos para trabalhar principalmente em nossas áreas operacionais. A remuneração mínima inicial é de mais de R$ 5 mil, com plano de previdência complementar, plano de saúde e benefícios educacionais. Uma grande oportunidade para as pessoas que aguardavam ansiosamente a abertura de um novo concurso”.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira, 15, e vão até 17 de março. A taxa de inscrição é de R$ 62,79 e mais detalhes podem ser levantados e colhidos na página da Petrobras na internet. Uma das marcas do novo governo do presidente Lula (PT) deve ser a retomada de contratações públicas via concurso e também existe a expectativa de um reajuste nos salários dos servidores públicos federais.