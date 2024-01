Prefeitura executa reparos em escolas da rede pública

Ações de manutenção na Escola Municipal Amigos de Aracruz (Foto: Marley Ribeiro)

Na contagem regressiva para o início do ano letivo na rede pública de ensino, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza serviços de reparos internos nas unidades educacionais de diversos bairros da cidade.

Escola Municipal Amigos de Aracruz por exemplo, localizada no bairro Liberdade II, recebe o revestimento cerâmico, que também é executado no Centro Municipal de Educação Infantil Estrela da Manhã, do bairro Tancredo Neves, na qual é feita a pintura.

As ações de manutenção das instituições públicas de ensino visam proporcionar espaços adequados e de qualidade para alunos, professores e demais profissionais — uma das prioridades da administração pública.

