PF cumpre 8 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra participantes de atos em Brasília

A Polícia Federal cumpre a primeira fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira, 20. O objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos de invasão e vandalismo em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos três Poderes – Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal -, foram invadidas e depredadas. A operação foi ordenada pela Suprema Corte. No total, são cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A investigação aponta, em tese, prática de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. De acordo com a PF, o inquérito segue em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente. A Polícia pede que informações sobre a identificação de participantes, financiadores ou pessoas que fomentaram a invasão em Brasília sejam encaminhadas para o e-mail [email protected]

