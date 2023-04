PF marca depoimento de Bolsonaro sobre ataques a Brasília para a quarta (26)

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro foi marcado para a quarta-feira que vem, na sede da Polícia Federal em Brasília, segundo a TV Globo. Bolsonaro já foi intimado para comparecer.

O depoimento acontece a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente estava fora do país quando a PGR fez o pedido. Com a volta dele no dia 30 de março, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a audiência fosse marcada.

Os investigadores analisam se uma postagem feita no dia 11 de janeiro por Bolsonaro o ligaria aos atos antidemocráticos. Ele publicou e apagou uma mensagem com um vídeo que ataca o sistema eleitoral.

Vai ser a segunda vez em três semanas que Bolsonaro vai à PF depor. Esse mês ele já falou, como investigado, sobre o caso das joias doadas pelo governo da Arábia Saudita.